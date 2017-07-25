شركة "كريم" تكشف حقيقية "اغتصاب سيدة القصيم" في السعودية

وجاء رد الشركة بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عن اغتصاب مواطنة على يد سائق في إحدى شركات النقل، وهو ما أثار جدلا على تلك المواقع وتخوفات في المجتمع على السيدات.
وقالت الشركة في بيان لها ردا على هاشتاغ "#سايق_كريم_يغتصب_مواطنه"، أنها تابعت تغريدات من بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أحد سائقي الشركة اعتدى على سيدة في منطقة القصيم.
بيان شركة كريم عن ما يتم تداوله حول هاشتاق #سايق_كريم_يغتصب_مواطنه pic.twitter.com/kbMjARIVwN— كريم السعودية (@CareemKSA) July 25, 2017
ووضحت "كريم" أن هذه القضية لا علاقة له بالشركة ولا بسائقيها، وأن السائقين العاملين لديها يقومون بعملهم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الإشاعات ضدها.
فيديووو مركبة..— بوجبا (@footballf172) July 25, 2017
شاهدة سائق كريم يغتصب مواطنة.. ووردود افعال قوية من الاهل#سايق_كريم_يغتصب_مواطنهَ
التفاصيل في التعليق الاول pic.twitter.com/2wFTdkccUy
كما أشارت الشركة في بيانها المنشور على صفحتها بموقع "تويتر"، إلى أن تسجيل السائقين لديها يتم وفق الإجراءات القانونية، وبعد الاستعلام جنائيا عنهم، ومرورهم بفترة تدريب كافية لحماية المستخدمين في أكثر من 50 مدينة سعودية تعمل بها.
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