بالفيديو...تحرش بفتاتين في الرياض إحداهما تسير دون عباءة

ويظهر مقطع الفيديو، فتاة تسير بجوار فتاة أخرى في أحد الشوارع شرقي الرياض، دون أن ترتدي العباءة النسائية، فقام شاب بالتحرش بها، بحسب موقع صحيفة "صدى".