بالفيديو...رجل يقتحم موقع تصوير كليب اللبنانية ريما ديب

فوجئ طاقم تصوير فيديو كليب للفنانة اللبنانية ريما ديب، باقتحام رجل موقع التصوير في مدينة صيدا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لشاب اقتحم موقع تصوير فيديو كليب ريما ديب الجديد في مدينة صيدا وطلب منها مغادرة المنطقة، تاركاً مهلة 10 دقائق للفريق كي يغادر، بحسب موقع "الجديد" اللبناني.