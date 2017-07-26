إيفانكا في ورطة

وعلى الرغم من أن تغريدة إيفانكا على "تويتر" يعود تاريخها إلى عام 2013 إلا أن مواقع التواصل ضجت بتعليقات ساخرة واسعة هذا الأسبوع، بعدما اعلن حساب الممثل الرسمي لمجموعة ألبرت أينشتاين على "تويتر"، أن العالم الألماني لم يقل يوما هذه الكلمات، كاشفا أن الجملة التي أوردتها في تغريدتها لا تمت بصلة لآينشتاين.

وتغريدة إيفانكا التي نشرتها في يونيو/ حزيران من العام 2013 كانت "إذا كانت الحقائق لا تتطابق مع النظرية، فعليك تغيير الحقائق".

"If the facts don't fit the theory, change the facts." — Albert Einstein #quote #sunday — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 23, 2013

وأرفق الحساب التغريدة مع نصيحة لإيفانكا تتضمن توصية بقراءة كتاب "The Ultimate Quotable Einstein" الذي يحتوي على أهم أقواله.

We can confirm that Albert Einstein never said this quote. Here's a worthy purchase via @PrincetonUPress: https://t.co/FdGWkO1qpz https://t.co/eWTUhskgvR — Albert Einstein (@AlbertEinstein) July 24, 2017

وسخر الكثيرون من تغريدة إيفانكا ترامب الخاطئة، ما جعل صحف أمريكية تعلق على ذلك ساخرة، "يبدو أن تغريدة لإيفانكا نشرتها عام 2013 ارتدت عليها الآن وبدأت تطاردها.. الواضح أن التغريدة لم تعمل كما خططت لها إيفانكا".