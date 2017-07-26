بالفيديو والصور..."سكة الموت" تغدر ركابا أخذتهم إلى السماء

تعطلت سكة الموت "الأفعوانية" في مدينة الملاهي البريطانية، على ارتفاع 55 مترا، حيث علق ركابها بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما.

وقال أحد الشهود لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه سمع ضجيجا عاليا، وبدت علامات الرعب على ثلاثة من ركابها، الذين قرروا في نهاية المطاف النزول عبر العوارض الحديدية إلى الأرض.

وتجمع العشرات ممن كان حاضرا في المتنزه لمراقبة الركاب العالقين وهم بانتظار المنقذين، الذين وصلوا في وقت لاحق.

'Oblivion' rollercoaster at #AltonTowers breaks down mid-ride. Emergency recovery crew having to free people from the ride. pic.twitter.com/pz4F86S9w9 — Alex Heasman- Bailey (@AlexHeasmann) July 25, 2017​

وقامت إدارة المتنزه بتغريم الشركة المالكة "ألتون تاورز" بمبلغ خمسة ملايين جنيه، لتعرض فتاتين لجروح.