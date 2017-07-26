جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي

وأكد بعض المعجبين أنه قد لا يكون حمل، وربما يكون مجرد زيادة في الوزن، وأن نضارة وجهها ولمعة بشرتها تعودان لانقطاعها عن التدخين واحتساء الخمور.
وفضّل عدد من جمهورها أن تكون حاملاً من المغني الكندي دريك، الذي سبق أن عبّر لريهانا عن حبه، بحسب موقع "In Touch Weekly".
That Saudi guy apparently brings home alot of food 😏— Bushra Hatem (@BushraAloran) July 25, 2017
What if she's really pregnant 🤔#rihanna https://t.co/QrYH9GPigN
وكان أحد المقربين إليها قال لصحيفة Sun البريطانية: إن علاقتها بحسن جميل "هذه العلاقة هي الحقيقية في حياتها، وقد أخبرت ريهانا بعض أصدقائها بأنها مغرمة".
that Saudi man has no games if rihanna is pregnant real ninja that one— ToBeContinued.. 🍻 (@ThyHateUkiniita) July 25, 2017
جدير بالذكر أن ريهانا، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت قد شاركت في حفل افتتاح فيلمها المذكور، بالعاصمة البريطانية لندن، في الـ24 من يوليو/تموز 2017.
Rihanna at the #ValerianMovie Premiere, London 🇬🇧😍❤️— Music Plug (@MusicPlugAfrica) July 26, 2017
📸 by @dennis_leupold pic.twitter.com/abTflo2lCt
وخلال حفل الافتتاح ظهرت ريهانا وقد بدا عليها بعض الزيادة في الوزن.
وزاد من حيرة جمهورها وسع الثوب الأحمر الذين قالوا إنه محاولة لإخفاء حمل مؤكد، وصل إلى حد تحليل شكل أنفها حسب بعض المغردين.
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