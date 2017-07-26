احذر شراء الهواتف الذكية خلال هذه الأيام

يعتبر امتلاك الهواتف الذكية أمرًا مهمًا لكل شخص على مستوى العالم، للتمكن من مواكبة التطور في العالم، إلا أنه شراء هاتف هذه الأيام قرار غير سليم.

حذر موقع "بزنس إنسايدر"، من شراء أي نوع من الهواتف الذكية هذه الأيام حتى وإن كنت بحاجة له، مؤكدًا أن القادم يستحق الانتظار.

يعتبر شراء هاتف ذكي الآن خطوة سيئة جدًا، بحسب التقرير الذي نشره الموقع.

وأوضح الموقع أن المجموعة القادمة من الهواتف التي ستصدر خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، قد تكون الأفضل في التاريخ.

ومن المقرر أن تكشف شركة سامسونج عن هاتف "غالاكسي نوت 8" نهاية أغسطس، الذي يتوقع أن يكمل نجاح هاتف "غالاكسي إس 8" الذي أطلق قبل أشهر.

كما تصدر شركة آبل، 3 هواتف دفعة واحدة في سبتمبر، أبرزها النسخة الجديدة من آيفون، الذي بدأ كثيرون بإطلاق اسم "آيفون 8" عليه، إلا أن آبل قد تختار اسمًا مختلفًا له.

ومن المتوقع أن "غوغل" تكمل منافستها الشرسة للشركات الكبرى بإصدار النسخة الجديدة من هاتف "بيكسل" في أكتوبر المقبل.

ولهذا يرى "بيزنس إنسايدر"، أن عليك الامتناع عن شراء أي هاتف ذكي اليوم، فالقادم يستحق الانتظار، حتى تطلق الشركات الكبرى إصدارتها الجديدة.