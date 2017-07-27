دببة وتماسيح وماعز...حيوانات داخل أسوار البيت الأبيض

وحصل الرئيس توماس جيفرسون على هدية عبارة عن اثنين من صغار الدب الرمادي، اللذان عندما كبرا أصبح من المستحيل التعامل معهما وتم نقلهما إلى حديقة الحيوانات الأليفة، أما الرئيس بوش الابن فقد امتلك نوع من الثيران التي تستوطن ولاية تكساس، وأطلق عليها اسم "أوفليا".
ربما يكون من المعتاد تربية الحيوانات السابقة في أي منزل، إلا أن الرئيس جون كويتسي آدامز، حصل على هدية من الجنرال الفرنسي ماركيز دي لافييه، كانت عبارة عن ثلاثة تماسيح، قرر تربيتها في حديقة البيت الأبيض، وبعد مرور سنوات جاء الرئيس الحالي دونالد ترامب ليكون الرئيس الأوحد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الذي يرفض تربية الحيوانات، إلا أن العاملين بالبيت الأبيض يطالبونه مرارا وتكرارا بتربية الحيوانات كي لا يخرج عن التقاليد المألوفه لسابقيه.
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