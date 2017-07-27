أرملة تنجب من زوجها المتوفي قبل 3 سنوات

وحسب الموقع، كان وينجيان ليو، متوقفًا في السيارة مع زميله الشرطي رافاييل راموس، وتعرض الرجلان لإطلاق نار من مسافة قريبة على يد رجل في سن 28 عاما أقدم بعدها على الانتحار، ما أدى إلى مقتلهما.
وطلبت ساني ليو، زوجة وينجيان ليو، حفظ عينات من السائل المنوي للزوج، بهدف استخدامها لاحقا في عملية تلقيح اصطناعي أجريت بعد أشهر عدة، وهو ما تم بالفعل.
On the night after his death, Pei Xia Chen said she had a dream her husband was handing her a baby girl https://t.co/DOtOy0JWc9 pic.twitter.com/fZjA3VkA6o— NBC New York (@NBCNewYork) July 26, 2017
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