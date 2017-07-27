زواج الأشباح والأوز البوليسي...7 مفاجآت عن الصين

تعد الصين واحدة من كبرى القوى العالمية نظرا لتطورها السريع في كافة النواحي سواء العسكرية أو الاقتصادية ما انعكس على زيادة ثقلها السياسي بين دول العالم.

إليكم سبع مفاجآت عن هذا البلد الغامض:

© REUTERS/ DAMIR SAGOLJ بالصور...مسابقة لكبار السن بلباس البحر في الصين

يستخدم بعض رجال الشرطة في الصين الأوز في المهام الأمنية بدلا من الكلاب البوليسية المدربة، إذ أن بعض فصائل الأوز تتمتع بشراسة كبيرة وحاسة بصر تجعل منها بديلا مناسبا للكلاب.

2-مهرجان أكل الكلاب

تفسر هذه النقطة المعلومة السابقة، إذ يفضل الصينيون أكل لحوم الكلاب، وهو ما يجعلهم لا يستخدموها كثيرا لأغراض الحراسة والأغراض الأمنية، ويعتقد الصينيون أن أكل لحوم الكلاب يجلب الحظ ويحفز الطاقة الداخلية.

3-يعيش في الكهوف 35 مليون صيني

أورد الكاتب بول ثيوركس في كتابه "Riding the Iron Rooster" أنه لا توجد خطة حكومية لتحسين أوضاع نحو 35 مليون مواطن يعيشون في الكهوف.

4-الحمام الزاجل

لايزال الجيش الصيني يستخدم الحمام الزاجل في المراسلات، وذلك كنظام احتياطي لأنظمة المراسلات التقليدية.

5-تلوث الهواء

تعاني الصين من أحد أعلى معدلات تلوث الهواء في العالم، حتى أنه في حال أن استنشق الفرد الهواء مباشرة لمدة يوم واحد، فإن ذلك يعادل الضرر الواقع من تدخين 21 سيجارة تبغ.

6-مسار خاص بمدمني الهواتف الذكية

يؤدي إدمان استخدام الهواتف إلى بعض الحوادث لمن يستمرون في استخدامها أثناء سيرهم، ولحل تلك المشكلة خصصت السلطات الصينينة على الأرصفة مسارات خاصة بمدمني استخدام الهواتف الذكية.

7- زواج الأشباح

هو زواج معترف به قانونيا، حيث يعلن الرجل أو المرأة عن الزواج من شخص متوفي، وعلى الرغم من أن قصة بداية هذه العادة غير معروفة، إلا أنه ربما ترجع إلى التشجيع على قيم اجتماعية مثل الوفاء الأبدي.