فنان سوري يحصل على الجنسية المصرية (فيديو+صور)

واستقبل الفنان السوري التهاني من عدد كبير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم لم يشعروا يوما أنه يحمل جنسية أخرى سوى المصرية نظرا لحبهم الشديد له.

وقال الفنان السوري سامو زين إنه حصل، أخيرا، على الجنسية المصرية، معربا عن سعادته البالغة بهذا الأمر.. وكتب سامو زين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على"تويتر": "من اليوم وبكل فخر أقولها، أحمل الجنسية المصرية والسورية، أنا بقيت مصري".

من اليوم وبكل فخر أقولها أحمل الجنسيه المصريه والسورية ❤️كده انا بقيت مصري ❤️ — Samo Zaen (@SamoZaen) July 26, 2017

ولكن تعجب البعض من حصول سامو على الجنسية المصرية وكيفية تحقيقه للشروط الواجب توافرها فيمن يريد الحصول عليها وخصوصا أن بعض الفنانين ظلوا لسنوات طويلة قبل أن يحصلوا على الجنسية المصرية.

Yesterday it was a Amazing night 🎤 #samozaen Management & Events Booking | لإدارة الأعمال وحجز الحفلات 🔴 00201005395500 ☎️ info@7gatescompany.com 📧 A post shared by Samo Zaen (@samozaen) on Jul 25, 2017 at 12:51pm PDT

أما عن شروط الحصول على الجنسية المصرية، ووفقا لوسائل الاعلام المصرية، يقول المستشار محمد حامد الجمل- الخبير القانوني ورئيس مجلس الدولة الأسبق-: منح الجنسية المصرية يكون وفقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 والذي ينص على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

أولا- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.

ثالثا- لكل أجنبى ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

"انا ليك" #لايف من مسلسل #طعم_الحياه.. #ساموزين #SamoZaen #AnaLeek #انا_ليك A post shared by Samo Zaen (@samozaen) on Jul 22, 2017 at 8:58am PDT

رابعا- لكل أجنبى ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).

Soon with @anghami A post shared by Samo Zaen (@samozaen) on Jul 21, 2017 at 11:08am PDT

وأخيرا، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.