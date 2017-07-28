لص أردني الجنسية يبتلع أحجار ألماس لسرقتها في هونغ كونغ

حاول لص سرقة متجر للألماس في هونغ كونغ، حيث قام بالاعتداء على موظف المتجر وضربه.

YouTube// حسام حسن تصرف بطولي لفتاة فوجئت باقتحام لص سيارتها (فيديو) وحاول اللص بعد ذلك فتح الخزنة لسرقة المال، لكن صفارات الإنذار عملت على الفور، فهرع رجال الشرطة لإلقاء القبض على اللص الذي حاول الاختباء، لكن دون جدوى.

يذكر بأن اللص الذي ألقي القبض عليه كان فقد ابتلع تسعة أحجار من الألماس بقيمة 6 ملايين دولار.

كما عثرت الشرطة على 8 أحجار من الألماس في جيب اللص بقيمة 89 مليون دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا، فإن اللص سائح أردني الجنسية ألقي القبض عليه وتم أخذه للمستشفى.