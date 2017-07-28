لحظة مؤثرة لقردة تحمل صغيرها المقتول صعقا (فيديو)

عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة مؤثرة لقردة، أم، تحمل صغيرها بعد أن أصابتها صدمة شديدة لموته متأثرا بصعقة كهربائية.

وذكرت الصحيفة، أن ذلك المشهد المؤلم وقع في الهند حيث فوجئت القردة الأم بوفاة ابنها بعد أن لامس جسده سلك كهرباء ضغط عالي يمر بجوار الأشجار التي يسكنوها.

وتظهر في الفيديو القردة الأم في حالة ذهول أمام جثمان صغيرها، حيث حاولت تقليبه وفحصه للتأكد من وفاته، ثم تصر على حمله إلى أعلى الشجرة على الرغم من أنه لا يصدر أي حركة.