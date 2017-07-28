لحظة مؤثرة لقردة تحمل صغيرها المقتول صعقا (فيديو)

وذكرت الصحيفة، أن ذلك المشهد المؤلم وقع في الهند حيث فوجئت القردة الأم بوفاة ابنها بعد أن لامس جسده سلك كهرباء ضغط عالي يمر بجوار الأشجار التي يسكنوها.
وتظهر في الفيديو القردة الأم في حالة ذهول أمام جثمان صغيرها، حيث حاولت تقليبه وفحصه للتأكد من وفاته، ثم تصر على حمله إلى أعلى الشجرة على الرغم من أنه لا يصدر أي حركة.
Tragic mother monkey carries lifeless infant's body around with her for DAYS as she refuses to accept its death https://t.co/ktMpskeMeZ pic.twitter.com/Wi59KyuGT9— Daily Mail Online (@MailOnline) July 28, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)