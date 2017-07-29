كيفية استخدام ميزة "تثبيت المحاداثات" في واتساب

كيفية عمل هذه الميزة الجديدة لا تتطلب الكثير من الجهد، فالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، يتطلب الأمر فقط الضغط المتواصل على المحادثة ليظهر بعد ذلك زر على شكل دبوس.

ويجب الضغط عليه لتثبيت المحادثة.

والحد الأقصى لتسجيل المحادثات هو 3.

أما لمستخدمي أيفون، فما عليهم سوا سحب الاصبع من اليسار الى اليمين على المحادثة المطلوبة ثم الضغط على خيار PIN من أجل تثبيت المحادثة، ويمكن تسجيل 3 محادثات فقط.