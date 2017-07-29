الرئيس السوداني يغني خلال جلسة طرب مع نخبة من الفنانين (فيديو)

في موقف طريف، غنى الرئيس السوداني، عمر البشير، بصوته خلال جلسة طرب مع نخبة من الفنانين في بلاده.

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وخلال جلسة طرب في الخرطوم مع الفنان "حمد الريح"، ردّد “البشير” عندما اهتز المكان بأصوات الموسيقى، وهو مبتسمًا، العديد من المقاطع التي تغنى بها الفنانون خلال الجلسة الاجتماعية، ومن بين تلك المقاطع، أغنية "بين اليقظة والأحلام" للفنان الريح، وهي إحدى أكثر الأغاني شعبية في السودان.

وعبّر البشير، عن سعادته بزيارة الريح في منزله، وقال: "إن بلاده مهتمة جدًا بالثقافة والفن"، مشيراً إلى أنهما يعتبران من الركائز الأساسية لتوحيد الشعب السوداني وهويته.

وقال الرئيس السوداني، "إنه استعاد خلال الجلسة "ذكريات شبابه قبل أن يكون رئيساً".