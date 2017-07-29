أغرب مراسم زفاف لفنانة سعودية (فيديو)

حالة من الجدل صاحبت حفل زفاف المذيعة والفنانة السعودية، العنود الحربي، الذي أقيم في البحرين منذ يومين.

وآثار حفل الزفاف، تساؤلات جديدة بين متابعيها، بسبب عدم ظهور زوجها في أي صورة متداولة أو فيديو من الحفل الذي وصفوه بالأسطوري، وهو ما فتح الباب مجدداً للاستفسار عن هوية وأصل زوج الفنانة الخليجية الشهيرة، بعد انتشار شائعة خلال الأشهر الفائتة تفيد بأن الحربي تزوجت كويتيا من "البدون".

وكانت الحربي نشرت قبل حفل زفافها بأيام قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "السناب شات"، أنها تزوجت منذ أشهر، مؤكدة أن زواجها ليس سريا وأن الحفلة التي تعتزم إقامتها خاصة بها، بعد أن أقامت حفلة زفاف خاصة بأهل زوجها، وأكدت أن زوجها الكويتي ليس من "البدون".

الجدير بالذكر، أن العنود الحربي مذيعة وممثلة وعارضة أزياء سعودية مقيمة في البحرين لأب سعودي وأم بحرينية وصرحت سابقا أنها تحمل الجنسيتين البحرينية والسعودية.