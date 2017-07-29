هل تستغرق وقتا طويلا للاعتراف بالحب...شعب هذه الدولة يفعل ذلك

أجرى باحثون دراسة حول المدة التي يستغرقها الشخص لكي يعترف بحبه إلى من يحب.

© flickr.com/ Nan Palmero جدل في ألمانيا حول حمام سباحة نسائي بسبب حراسه الرجال

وحسب (د.ب.أ) كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن البالغين الألمان يستغرقون في العادة وقتا طويلا جدا، قبل أن يقولوا عبارة "أنا أحبك" لمن يحبونهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي أن 20% فقط من الألمان اعترفوا بحبهم بعد أسبوع من بدء العلاقة، وبلغت نسبة المعترفين بعد هذه الفترة القصيرة 26% بين الرجال مقابل 14% بين النساء.

وكان الاستطلاع الذي أجري على أكثر من 1000 شخص تبدأ أعمارهم من 18 عاما، منصبا على السؤال حول أقصر فترة قبل الاعتراف بالحب.

وأظهرت النتائج أن 23% ممن شملهم الاستطلاع استغرق الأمر منهم شهرا واحدا على الأقل، فيما قال 15% من المستطلع آراؤهم إنهم وجدوا اللحظة المناسبة للاعتراف بالحب بعد ثلاثة أشهر من بدء العلاقة، وذكر 8% أنهم اعترفوا بحبهم بعد ستة أشهر، بينما استغرق الأمر تسعة أشهر من 1% ممن شملهم الاستطلاع.

وطالت مدة ما قبل الاعتراف بالحب لتصل إلى عام بالنسبة لـ2% وإلى عامين بالنسبة لـ1% ،فيما قال 6% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يقولوا أبدا لشركائهم "أنا أحبك"، وأوضح 2% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يقعوا في الحب أبدا.

وتراوحت إجابات 22% ممن شملهم الاستطلاع بين " لا أعرف" أو عدم الإجابة على السؤال.