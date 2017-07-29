هل تستغرق وقتا طويلا للاعتراف بالحب...شعب هذه الدولة يفعل ذلك

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي أن 20% فقط من الألمان اعترفوا بحبهم بعد أسبوع من بدء العلاقة، وبلغت نسبة المعترفين بعد هذه الفترة القصيرة 26% بين الرجال مقابل 14% بين النساء.
وكان الاستطلاع الذي أجري على أكثر من 1000 شخص تبدأ أعمارهم من 18 عاما، منصبا على السؤال حول أقصر فترة قبل الاعتراف بالحب.
وأظهرت النتائج أن 23% ممن شملهم الاستطلاع استغرق الأمر منهم شهرا واحدا على الأقل، فيما قال 15% من المستطلع آراؤهم إنهم وجدوا اللحظة المناسبة للاعتراف بالحب بعد ثلاثة أشهر من بدء العلاقة، وذكر 8% أنهم اعترفوا بحبهم بعد ستة أشهر، بينما استغرق الأمر تسعة أشهر من 1% ممن شملهم الاستطلاع.
وطالت مدة ما قبل الاعتراف بالحب لتصل إلى عام بالنسبة لـ2% وإلى عامين بالنسبة لـ1% ،فيما قال 6% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يقولوا أبدا لشركائهم "أنا أحبك"، وأوضح 2% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يقعوا في الحب أبدا.
وتراوحت إجابات 22% ممن شملهم الاستطلاع بين " لا أعرف" أو عدم الإجابة على السؤال.
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