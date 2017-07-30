كاميرا ترصد إيفانكا ترامب داخل سيارتها في هذا الموقف (صور+فيديو)

وكان مسؤول بالبيت الأبيض، قال إن غوتيريس اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال".
يذكر أن، الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم_المتحدة، إذ تقدم 22% من ميزانية المنظمة المخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار، كما تقدم 28.5% من ميزانية مهام حفظ السلام الدولية البالغ قيمتها 7.3 مليار دولار.
Ivanka Trump applies some last-minute make-up in the back of her SUV, before heading to a meeting at the UN https://t.co/ueAqD6cwkz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2017
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