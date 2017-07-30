كاميرا ترصد إيفانكا ترامب داخل سيارتها في هذا الموقف (صور+فيديو)

رصدت الكاميرات إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومستشارته في البيت الأبيض، داخل سيارتها، في هذا الموقف، قبل اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، يوم الجمعة الماضي، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

© REUTERS/ MIKE SEGAR هل يدفع ترامب فاتورة غداء إيفانكا مع الأمين العام للأمم المتحدة

وخلف زجاج سيارتها، أخرجت إيفانكا علبة الماكياج الصغيرة، وأضافت المزيد من البودرة، ثم استخدمت أحمر الشفاه، وألقت نظرة أخيرة في المرآة، قبل أن تغادر سيارتها إلى مقر الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لصحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض، قال إن غوتيريس اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال".

يذكر أن، الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم_المتحدة، إذ تقدم 22% من ميزانية المنظمة المخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار، كما تقدم 28.5% من ميزانية مهام حفظ السلام الدولية البالغ قيمتها 7.3 مليار دولار.

Ivanka Trump applies some last-minute make-up in the back of her SUV, before heading to a meeting at the UN https://t.co/ueAqD6cwkz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2017

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