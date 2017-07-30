إحصائية حكومية عن العاطلين تثير جدلا في السعودية

وقال تقرير لهيئة الاحصاء السعودية، إن عدد الباحثين عن عمل بلغ 906552 شخصاً، 75.84% منهم من النساء، وبلغ عدد الذكور الباحثنين عن عمل 219.017 فردا.
وأوضح التقرير، أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، حين بلغ عدد الباحثين عن عمل 917563 شخصا.
وبالنسبة إلى الذين سبق لهم العمل، أشار الإحصاء إلى أن 31.6% منهم تركوا وظائفهم بسبب تسريح صاحب العمل لهم، في حين أن 20.9% تركوها بسبب قلة الأجور.
بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع بيانات السجلات الادارية خلال الربع الأول 2017م 906.552 فرد— هيئة الإحصاء (@Stats_Saudi) July 27, 2017
وبدأ التفاعل مع الإحصائية، منذ صدورها يوم الخميس الماضي بشكل متصاعد ليصل إلى ذروته يوم أمس السبت عندما تصدر الوسم "#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين" قائمة الترند على موقع تويتر الذي يجمع ملايين السعوديين.
#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين مليون قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في اي لحظة وسيصاب من شظايها الجميع بدون استثناء— الملتقى (@broadca82617140) July 30, 2017
والله أني سعودي وجامعي ودبلوم عالي من امريكا وأوسمة شكر وتقدير وان لي سنه عاطل
July 30, 2017
ويتهم كثير من السعوديين، وزارة العمل وجهات حكوميًة أخرى، بعدم القدرة على إلزام الشركات الخاصة بتوفير وظائف للسعوديين، من خلال تسريح الوافدين الأجانب من الوظائف التي يشغلونها رغم أنها مخصصة للسعوديين.
ياخي الاجانب ليش توظفوهم— نايف البلوي (@McdvO0) July 29, 2017
عيال البلد اولا منهم
لازم لازم نشوف حل قريب للاجانب والله مأمنهم. فايده ولد بلدك اولا💜
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