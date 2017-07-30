إحصائية حكومية عن العاطلين تثير جدلا في السعودية

أشعلت إحصائية حكومية في السعودية عن عدد العاطلين عن العمل في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

© AP Photo/ Saudi Press Agency "السعودة"... مطلب عضو بمجلس الشورى السعودي

وانشغل عدد كبير من أبناء السعودية بالإحصائية التي شكلت صدمة لهم بكشفها وجود نحو مليون عاطل عن العمل في البلاد نصفهم جامعيون.

وقال تقرير لهيئة الاحصاء السعودية، إن عدد الباحثين عن عمل بلغ 906552 شخصاً، 75.84% منهم من النساء، وبلغ عدد الذكور الباحثنين عن عمل 219.017 فردا.

وأوضح التقرير، أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، حين بلغ عدد الباحثين عن عمل 917563 شخصا.

وبالنسبة إلى الذين سبق لهم العمل، أشار الإحصاء إلى أن 31.6% منهم تركوا وظائفهم بسبب تسريح صاحب العمل لهم، في حين أن 20.9% تركوها بسبب قلة الأجور.

بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع بيانات السجلات الادارية خلال الربع الأول 2017م 906.552 فرد — هيئة الإحصاء (@Stats_Saudi) July 27, 2017

​وبدأ التفاعل مع الإحصائية، منذ صدورها يوم الخميس الماضي بشكل متصاعد ليصل إلى ذروته يوم أمس السبت عندما تصدر الوسم "#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين" قائمة الترند على موقع تويتر الذي يجمع ملايين السعوديين.

#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين مليون قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في اي لحظة وسيصاب من شظايها الجميع بدون استثناء — الملتقى (@broadca82617140) July 30, 2017

​والله أني سعودي وجامعي ودبلوم عالي من امريكا وأوسمة شكر وتقدير وان لي سنه عاطل

​ويتهم كثير من السعوديين، وزارة العمل وجهات حكوميًة أخرى، بعدم القدرة على إلزام الشركات الخاصة بتوفير وظائف للسعوديين، من خلال تسريح الوافدين الأجانب من الوظائف التي يشغلونها رغم أنها مخصصة للسعوديين.

#مليون_عاطل_نصهم_جامعيين

ياخي الاجانب ليش توظفوهم

عيال البلد اولا منهم

لازم لازم نشوف حل قريب للاجانب والله مأمنهم. فايده ولد بلدك اولا💜 — نايف البلوي (@McdvO0) July 29, 2017

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