مرة أخرى... الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تثير الجدل... والسبب

استاء التونسيون من مزحة قامت بها الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل الذي أحيته مساء الجمعة الماضي بمسرح قرطاج.

وقالت الفنانة المصرية، "إن ابنتها تطلق على تونس اسم بقدونس"، مشيرة إلى أنه "لا فرق بين تونس وبقدونس، لأن تونس خضراء مثل البقدنوس".

وقالت شيرين عبدالوهاب، إنها لم تقصد الإساءة، بالمزحة التي أطلقتها على مسرح مهرجان قرطاج، وأغضبت التونسيين، وقالت، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب حفلها في تونس: "بنتي سألتني مكان الحفلة بتاعتك فين، فقلتلها في تونس، قالتلي انتي رايحة بقدونس، قلتلها آه هي برضه خضرا".

وأضافت شيرين، أن ابنتيها تدرسان باللغة الإنجليزية، ولهذا السبب لم تعرف ابنتها الفرق بين "تونس" و"البقدونس"، متابعة: "لو كلامي ضايقكم، فأنا هبطل أتكلم على المسرح تاني".

وردت الفنانة التونسية لطيفة، على شيرين شيرين عبدالوهاب، برسالة عتاب، وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "تونس.. موش بقدونس، تونس بقت خضراء ببورقيبه، بأبوالقاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع تونس موش بقدونس".

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كما توجه الفنان التونسي الكوميدي، لطفي العبدلي، خلال عرضه، بالمسرح الأثري بقرطاج برسالة "رد بالك التوانسة بُـلداء.. واسم شيرين بالتونسي يعني "شِرْ مرتين".