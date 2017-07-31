أنجلينا جولي تجبر الأيتام على السرقة

أخبرت أنجلينا جولي الصحافيين، مؤخرا، بتفاصيل تصوير فلمها "قاموا بقتل والدي أولا"، الذي قررت فيه استخدام أولادها في تصوير الفيلم.

© AP Photo/ Dima Gavrysh طلاق "أنجلينا" من "براد" أصابها بالشلل

ووفقا لبعض الحاضرين في التصوير، كانت جولي قاسية بالتعامل مع أولادها. ومن المعلوم أن كل الذين يأتون للتمثيل يخضعون لاختبار.

وقد وضعت الزوجة السابقة لبراد بيت على الطاولة المال أمام الأطفال، ومن ثم طلبت منهم سرقته وإخبارها بالتفصيل عن خطة السرقة. وكان يأتي للمشاركة بالاختبار التمثيلي أطفال من دور الأيتام.

واتهم العديد جولي أنها تصرفت بشكل سيء مع الأطفال. وردت أنجلينا أن هذه المعلومات ليست سوى ادعاءات وأنها لم تستخدم المال الحقيقي في الاختبار. وقالت الممثلة للصحفيين شوهوا ما حدث وقاموا بتضخيم الموضوع.