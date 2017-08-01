10 معلومات عن "مشروع البحر الأحمر" السعودي (فيديو)

أعلنت الممكلة العربية السعودية، مساء أمس الاثنين، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى "مشروع البحر الأحمر".

© AP Photo/ Hassan Ammar تفاصيل مشروع أعلنه ولي العهد السعودي في غياب الملك

وأعلن عن المشروع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، بحسب موقع "المرصد" السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للمشروع مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، لتوثيق المشروع الأكبر في المنطقة، وذكر بعض المعلومات عن المشروع، منها:

1- ستتم إقامته على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم.

2- يجري التعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتنفيذ المشروع.

3- سيضم منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.

A Saudi world class tourism destination #TheRedSeaProject pic.twitter.com/Bd2XInQnQB — مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) August 1, 2017

​4- يعتبر المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر.

5- سيتمكن الزوار من التعرف على الكنوز الخفية في منطقة المشروع..

6- يضم المشروع محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.

7- سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتركز العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية.

#TheRedSeaProject promises you an unforgettable experience.

Catch a glimpse at this video pic.twitter.com/XGVNM991w7 — مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) August 1, 2017

​8- إمكانية التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع.

9- يسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة في المملكة.

10- سيتم السماح لأغلب جنسيات العالم بالدخول دون تأشيرات.