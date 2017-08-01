10 معلومات عن "مشروع البحر الأحمر" السعودي (فيديو)

ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، بحسب موقع "المرصد" السعودي.
ونشر الحساب الرسمي للمشروع مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، لتوثيق المشروع الأكبر في المنطقة، وذكر بعض المعلومات عن المشروع، منها:
1- ستتم إقامته على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم.
2- يجري التعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتنفيذ المشروع.
3- سيضم منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.
A Saudi world class tourism destination #TheRedSeaProject pic.twitter.com/Bd2XInQnQB— مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) August 1, 2017
4- يعتبر المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر.
5- سيتمكن الزوار من التعرف على الكنوز الخفية في منطقة المشروع..
6- يضم المشروع محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.
7- سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتركز العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية.
#TheRedSeaProject promises you an unforgettable experience.— مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) August 1, 2017
Catch a glimpse at this video pic.twitter.com/XGVNM991w7
8- إمكانية التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع.
9- يسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة في المملكة.
10- سيتم السماح لأغلب جنسيات العالم بالدخول دون تأشيرات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)