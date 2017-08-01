السعودية تحظر على الرجال العمل في هذه المهنة

قررت وزراة العمل والتنمية الاجتماعية، البدء في تطبيق المرحلة الثالثة، من قرار تأنيث، الذي كان من المقرر الانتهاء من تطبيقه في الأول من أكتوبر من العام الماضي.

© REUTERS/ Naseem Zeitoon مزاعم "مزيفة" بدفع السعودية أموالا لوسائل الإعلام الروسية

وتم تأجيل تنفيذ القرار لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، ولزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، إن "المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة الثالثة المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها".

ومن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة هي: "بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية".

ويستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.