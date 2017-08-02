سائحات يتهن في الصحراء والمنقذ حاكم دبي

تعرضت ثلاث سائحات في الإمارات العربية المتحدة لموقف أشبه بقصص الطفولة و الخيال، عندما تعرضن لموقف كان فيه المنجد ليس إلا محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

© AFP 2017/ لماذا منح محمد بن راشد آل مكتوم هذه السيدة مليون دولار

قصة السائحات الثلاث كانت قد بدأت باستئجارهن لثلاث دراجات هوائية بغية القيام بمغامرة في الصحراء لقطع ما مسافته 50 كلم.

ووصفت إحدى السائحات قصتهن، حيث بدأن رحلتهن بعدما زودن أنفسهن بجميع الاحتياجات اللازمة للرحلة، بحسب موقع "lovindubai".

الطريق الذي ظهر في البداية قصيرا نتيجة لتبادل السائحات الأحاديث أثناء تجوالهن، ما لبث أن أصبح صعبا وشاقا مع حلول الليل.

بدأت المشاكل من نفاذ شحن المصابيح الضوئية التي كانت بحوزتهن، لتزداد الأمور تعقيدا بانقطاع سلسلة في إحدى الدراجات ولتتوقف عن الحركة.

حاولت السائحات مرارا وتكرارا الاتصال بالمركز الذي استأجرن منه الدراجات لمساعدتهن، لكن دون جدوى.

بعد مرور بضع دقائق، وإذ بعدد من السيارات تتجه نحوهن، فنزل الرجال من السيارات وقدموا لهن الماء، وتبادلوا معهن أطراف الحديث حول صحتهن وماذا يفعلن في هذا المكان.

ثم قام بعض الرجال بإصلاح الدراجة، وهنا توجهت إحدى السائحات بسؤال لرجل كان واقفا يراقب الموقف، وتقول له "هل أعرفك؟"…أنت مشهور جدا.

وقالت بعد ذلك أنت "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، وتفاجأت صديقاتها بالموقف الذي جمعهن مع حاكم دبي الذي مد لهن يد العون والمساعدة.