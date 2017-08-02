صاعقة رعدية تقتل طفلة في المدينة المنورة (فيديو)

أنهت صاعقة رعدية حياة طفلة في العاشرة من عمرها، مساء أمس الثلاثاء 2 أغسطس/ آب، في المدينة المنورة.

© Sputnik. Ivan Makeev بالفيديو...صاعقة تضرب فتاة برازيلية على الشاطئ

أعلن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة، خالد السهلي، أن الفرق باشرت حادثة تعرض طفلة في العاشرة من العمر لصاعقة رعدية خلف أحد الأسواق على الطريق الدائري.

وأضاف السهلي أنه عند وصول الفرق لمكان الحادث، كانت الطفلة في حالة توقف قلب وتنفس، ولم تنجح عمليات الإنعاش القلبي الرئوي التي أجريت لها، لتتوفى قبل وصولها المستشفى.

وأوضح أن حالات الإصابة بالصواعق الرعدية تكررت خلال الأجواء المتقلبة والحالة المطرية التي تسود المنطقة الغربية وعددا من أجزاء المملكة؛ حيث توفي أمس الثلاثاء شخص بالطائف إثر تعرضه لإصابة بصاعقة رعدية، بحسب موقع "المواطن" السعودي.

كما اشتعلت النيران في نخلة بأحد شوارع المدينة المنورة بعد تعرضها لضربة برق.