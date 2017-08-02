شاهد..."السفاح" الذي أثار ضجة في مكة المكرمة

أمر خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، تغريدة عبر موقع "تويتر"، يفيد بأن أمير مكة وجه شرطة المنطقة بالقبض على قاتل القطط.

وبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالبحث عن شخص انتشر له مقطع فيديو، وهو يقتل عدة قطط في أحياء سكنية بمحافظة جدة، مستخدما بندقية صيد.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اسم "سفاح القطط"، على هذا الشخص.

أمير مكة ينتقم للقطط ويوجه بسرعة القبض على مطلق النار عليها، وتقديمة للعدالة لينال جزاءه!



شكراً #خالد_الفيصل



#نريد_محاسبه_سفاح_القطط pic.twitter.com/sy3GuyJabF — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) August 2, 2017

​وانتشر هاشتاغ على موقع "تويتر" باسم "#نريد_محاسبه_سفاح_القطط".

#عاجل #أمير_مكة يوجه شرطة المنطقة بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه#نريد_محاسبه_سفاح_القطط#إمارة_مكة pic.twitter.com/n8V17YzL3k — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢ أغسطس، ٢٠١٧

​وقالت وزراة البيئة، إنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها وحسن التعامل معها، من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان، وستعلن الوزارة عن نتائج التحقيقات فور انتهاء الجهات الأمنية منها، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.