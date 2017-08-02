مفاجأة...عن أصل حضارة أوروبا"

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن حضارة قارة أوروبا بنيت على أساس أشخاص قادمون من تركيا.

© Sputnik. Natalya Seliverstova كشف لغز اندثار حضارة المايا

وكشفت الدراسة العلمية، التي أجراها خبراء من جامعة "واشنطن"، وكلية الطب في جامعة "هارفارد"، عن أن الحضارة الأوروبية المتقدمة، وحضارات الإغريق، ترجع إلى العصر الحجري الحديث وأشخاص هاجروا من هضبة الأناضول التركية.

وحلل الخبراء الحمض النووي لأسنان بقايا 19 مومياوات للمينويين والميسينائيين، مؤسسو الحضارة الأوروبية، ليكتشفوا أنهم ينحدرون من مزارعين يعيشون في هضبة الأناضول، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهاجر المزارعون، من جنوب غرب هضبة الأناضول إلى اليونان وجزيرة كريت، وفقا للدراسة قبل آلاف السنين، وقبل العصر البرونزي.