"فتاة الكون" تحمل صواريخ أمريكية إلى الفضاء

تسعد شركة "فيرجين أوربيت"، وهي شركة جديدة انطلقت مؤخرًا من "فيرجين غالاكتيك"، لاختبار طائرة "بوينغ 747" المعدلة، المعروفة باسم "فتاة الكون" التي سيتم استخدامها لنقل صواريخ صغيرة تصل إلى ارتفاع حوالي 35،000 قدم، حيث سيتم إطلاقها من الهواء إلى الفضاء.

© Sputnik. Alexey Filippov مؤسسة "إينيرغوماش" تحدد موعد تسليم محركات صورايخ فضائية

وهبطت طائرة من طراز 747-400 كانت تعمل من قبل شركة فيرجن أتلانتيك، فى مطار لونج بيتش بالقرب من مقر شركة فيرجن أوربت، ويصادف وصولها نهاية 16 شهرًا من التعديلات التي بدأ إجراءها في منشأة L3 تكنولوجيز في واكو، بولاية تكساس.

وتم تجريد الطائرة من حوالي 3 أطنان من مكونات المقصورة الداخلية، بحسب ما نشر موقع "aviationweek".

وتستعد الشركة لتثبيت القواعد التي سوف تحمل صواريخ "لونشيرون" الصغيرة، التي خططت "أوربيت" لاستخدامها مع الطائرة.

وصُمم الجناح المقوي لحمل ما يصل إلى 45 ألف كيلوجرام، حيث بنيت صواريخ "لونشيرون" لزيادة الحمولة في المدار الأرضي المنخفض.

​ووصلت الطائرة إلى لونج بيتش، بعد حصولها على شهادة نهائية كطائرة تجريبية فى موجافي، حيث سيتم إجراء الكثير من اختبارات الطيران عليها، في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك جولة ثانية من اختبارات الاهتزاز مع إطلاق صاروخ وهمي لمحاكاة كتلة من لونشيرون.