"فتاة الكون" تحمل صواريخ أمريكية إلى الفضاء

وتم تجريد الطائرة من حوالي 3 أطنان من مكونات المقصورة الداخلية، بحسب ما نشر موقع "aviationweek".
وتستعد الشركة لتثبيت القواعد التي سوف تحمل صواريخ "لونشيرون" الصغيرة، التي خططت "أوربيت" لاستخدامها مع الطائرة.
وصُمم الجناح المقوي لحمل ما يصل إلى 45 ألف كيلوجرام، حيث بنيت صواريخ "لونشيرون" لزيادة الحمولة في المدار الأرضي المنخفض.
Welcome home #cosmicgirl! @LBAirport @virgin_orbit #happyday pic.twitter.com/jK1UarPWne— Long Beach Airport (@LBAirport) July 31, 2017
ووصلت الطائرة إلى لونج بيتش، بعد حصولها على شهادة نهائية كطائرة تجريبية فى موجافي، حيث سيتم إجراء الكثير من اختبارات الطيران عليها، في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك جولة ثانية من اختبارات الاهتزاز مع إطلاق صاروخ وهمي لمحاكاة كتلة من لونشيرون.
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