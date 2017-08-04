بالصور..."آبل" تكشف عن تصميم "آيفون 8" عن طريق الخطأ

كشفت شركة "آبل" - عن طريق الخطأ - عن معلومات متعلقة بالهاتف المنتظر "آيفون 8"، حيث انتشرت على مدى أسابيع عدة تسريبات لهاتف "آيفون 8"، بالإضافة إلى التقارير الكثيرة المنتشرة على المواقع الإلكترونية.

وأصبح هناك تأكيد من شركة "آبل" نفسها، عن طريق الخطأ، عن الشكل الذي سيبدو عليه الهاتف الجديد، بعدما عثر أحد مطوري تطبيقات "آبل" ويدعى "غيلهرم رامبو" داخل ترميز برنامج مخصص لمكبرات الصوت الخاصة بآبل HomePod على صورة، تظهر الشكل الذي سيبدو عليه هاتف آيفون الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البرنامج يحتوي على ترميز يضمن توافق آيفون 8 مع مكبرات الصوت الخارجية.

ولن يحتوي هاتف "آيفون 8" على زر رئيسي "Home"، وستشغل الشاشة كامل المساحة الأمامية للهاتف، وذلك على الرغم من أن شركة "آبل" لم تعلن عن الهاتف بشكل رسمي، ولم تعلق على التسريبات الأخيرة التي خرجت عنها بطريق الخطا.

SOS call trigger mechanism will apparently be different on D2x devices // @stroughtonsmith pic.twitter.com/eF5owOg5EG — Guilherme Rambo (@_inside) August 2, 2017

​يذكر أن موقع "بي جي آر" الصيني التكنولوجي المتخصص، كان قد نشر تقريرًا حصريًا عن معلومات وصفها بالحقيقية عن هاتف "آيفون 8" المرتقب، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات لا تندرج تحت بند "شائعات أو تسريبات".

iOS 11 (or the next iPhone) will have something called SmartCam. It will tune camera settings based on the scene it detects pic.twitter.com/7duyvh5Ecj — Guilherme Rambo (@_inside) August 2, 2017

​وأشار الموقع الصيني إلى أنه تمكن من مصادره من إلقاء نظرة كاملة متفحصة لهاتف "آيفون 8" من مصادرها داخل مصانع شركة "آبل" الأمريكية.

Influential Apple blogger 'Boy Genius' says the iPhone 8 mockup he got is '99% the phone' https://t.co/EzEMFNnO1r pic.twitter.com/IluwKJc0Pl — Toronto Sumitomo (@TorontoSumitomo) August 2, 2017

​ومن المتوقع أن تكشف الشركة الأمريكية عن هاتفها بصورة رسمية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

​ويظهر من تصميم الهاتف المرتقب أن "آبل" اعتمدت تصميما جديدا كليا لأول مرة منذ 3 سنوات، وأبرزها تطويرها الشاشة اللمسية، واعتمادها على شاشة "أوليد".