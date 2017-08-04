بالصور..."آبل" تكشف عن تصميم "آيفون 8" عن طريق الخطأ

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البرنامج يحتوي على ترميز يضمن توافق آيفون 8 مع مكبرات الصوت الخارجية.
ولن يحتوي هاتف "آيفون 8" على زر رئيسي "Home"، وستشغل الشاشة كامل المساحة الأمامية للهاتف، وذلك على الرغم من أن شركة "آبل" لم تعلن عن الهاتف بشكل رسمي، ولم تعلق على التسريبات الأخيرة التي خرجت عنها بطريق الخطا.
SOS call trigger mechanism will apparently be different on D2x devices // @stroughtonsmith pic.twitter.com/eF5owOg5EG— Guilherme Rambo (@_inside) August 2, 2017
يذكر أن موقع "بي جي آر" الصيني التكنولوجي المتخصص، كان قد نشر تقريرًا حصريًا عن معلومات وصفها بالحقيقية عن هاتف "آيفون 8" المرتقب، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات لا تندرج تحت بند "شائعات أو تسريبات".
iOS 11 (or the next iPhone) will have something called SmartCam. It will tune camera settings based on the scene it detects pic.twitter.com/7duyvh5Ecj— Guilherme Rambo (@_inside) August 2, 2017
وأشار الموقع الصيني إلى أنه تمكن من مصادره من إلقاء نظرة كاملة متفحصة لهاتف "آيفون 8" من مصادرها داخل مصانع شركة "آبل" الأمريكية.
Influential Apple blogger 'Boy Genius' says the iPhone 8 mockup he got is '99% the phone' https://t.co/EzEMFNnO1r pic.twitter.com/IluwKJc0Pl— Toronto Sumitomo (@TorontoSumitomo) August 2, 2017
ومن المتوقع أن تكشف الشركة الأمريكية عن هاتفها بصورة رسمية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
Mobile — Smartphone:IPhone 8 Mockup Gives A Sense Of Its Design… https://t.co/ws5MwewsYs #mobiles pic.twitter.com/H8vQP21Lge— Mobile PhoneMag (@Mobile_PhoneMag) August 1, 2017
ويظهر من تصميم الهاتف المرتقب أن "آبل" اعتمدت تصميما جديدا كليا لأول مرة منذ 3 سنوات، وأبرزها تطويرها الشاشة اللمسية، واعتمادها على شاشة "أوليد".
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