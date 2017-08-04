هذا هو مصير "سفاح القطط" بعد القبض عليه

ألقت الشرطة السعودية القبض على الشاب الشهير بـ"سفاح القطط"، بعد انتشار فيديو له وهو يقتل القطط في الشارع.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بعد التحقيق معه، أمس الخميس، بالكفالة الحضورية، ‏على أن ‏تستكمل التحقيقات في وقت لاحق، بحسب ما نقل موقع "عاجل" السعودي، عن مصادر مقربة من التحقيقات.

وأشارت المصادر للموقع إلى أن الشرطة تكفلت ‏بحماية منزل أسرة المتهم ‏من أي اعتداء، ‏بعد تعرض عدد من سياراتهم للتكسير على أيدي مجهولين.

جاء ذلك بعدما تمكنت شرطة ‏حي السلامة بمحافظة جدة، بضبط الشاب، وعرضته صباح أمس على النيابة العامة ‏للتحقيق معه.

جدير بالذكر أنه صدرت توجيهات للشرطة بالتحرك لضبط الشاب، من قبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الذي وجّه بسرعة القبض على الشاب.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يقوم بقتل القطط بسلاح ناري، معبرين عن استيائهم واستنكارهم من هذا التصرف.