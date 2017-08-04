البحث عن شخص مجهول في بريطانيا لإعطائه 66 مليون دولار

تقوم بريطانيا بمساعدة العديد من وسائل الإعلام، بالبحث بكامل طاقتها عن شخص مجهول الهوية، كان قد ربح 51 مليون جنيه استرليني (66 مليون دولار)، حيث يعتقد أنه لم يعرف إلى اللحظة أنه أصبح واحدا من أغنياء بريطانيا.

وخلال سحب " يورو ميليونز" ربح الشخص الجائزة الكبرى، ولكن لم يكشف عن نفسه إلى الآن، حيث مازال البحث جاريا عنه، ومن الواضح أنه لم يعلم حتى الآن أنه أصبح مليونيراً، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

واضطرت الهيئة المنظمة في بريطانيا والمسماة "National Lottery" إلى نشر نداء للعموم من أجل البحث عن صاحب التذكرة الرابحة من أجل الذهاب لاستلام جائزته البالغة 51 مليوناً، فيما تبرعت أغلب الصحف أن تنشر النداء من أجل الوصول إلى الشخص الذي سيصبح ثرياً، والذي لا يبدو أنه يتوقع ذلك.