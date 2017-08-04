اختفاء شعر سيدات في الهند يثير الرعب

بدأت الشرطة الهندية التحقيق في سلسلة حادثة غريبة، تتكرر باستمرار في الهند، حيث قالت سيدات إنهن استيقظن ليجدن شعرهن وقد تم قصه.

ووجهت الشرطة النصح للمواطنين، بعدم تصديق أو نشر الشائعات في أعقاب وفاة سيدة، 65 عامًا، تعرضت للضرب حتى الموت من قبل العامة للاشتباه في أنها ساحرة وأنها هي التي تسرق شعر السيدات.

وأكد أناند كومار، مسؤول بارز في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، أن الأوامر صدرت للجان بالقرى بدحض الشائعات التي تشير إلى وجود أشباح أو ساحرات يقطعن ضفائر النساء، بحسب موقع "oneindia".

وقال إن الشرطة تحقق في المزاعم، وشكاوى مماثلة ظهرت في أحياء ولايتي هاريانا ودلهي المجاورتين.

وتسببت الشائعات في انتشار المخاوف والرعب بين العامة، من احتمال استخدام ضفائر الشعر في إلقاء تعاويذ، حيث قام بعض الآباء في بعض مناطق ولاية أوتار براديش، بمنع أطفالهم من الخروج من المنازل بعد المدرسة.

Mass panic over braid-chopping: no surprises at all, it's a Dalit woman who is lynched as 'witch' in Agra village https://t.co/Ln41Ca0xZf — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) August 3, 2017

​ومنذ الشهر الماضي، أفادت ما لا يقل عن 55 امرأة في خمس ولايات في شمال الهند، بأنهن استيقظن ولم يجدن ضفائرهن.

وتم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة فى ضواحى نيودلهى، أول أمس الأربعاء، بعد أيام قليلة من اكتشاف حوالي 12 حالة مماثلة فى جورجاون جنوب العاصمة.

An old woman beaten to death in a UP village on suspicion of being a witch. India feels sometimes like a very savage country. — Tavleen Singh (@tavleen_singh) August 3, 2017

​وأكثر السيدات اللاتي تقدمن ببلاغات للشرطة عن سلسلة الهجمات غير المبررة، من المناطق الريفية، حيث تثير المعتقدات الخرافية مزاعم وجود سحر، ولكن لم يصب أي من الضحايا بأية أذى جسدي.