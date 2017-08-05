بالفيديو.. شاهد ما فعله القطار بالسائق المتسرع

أظهر مقطع مصور نتيجة تسرع سائق شاحنة بمدينة إيركوتسك الروسية.وبحسب الفيديو المتداول فإن سائق الشاحنة توقف عند معبر لمرور السيارات من على قضبان القطارات، غير أن السائق لم ينتظر مرور القطار وتعجل في التحرك فعلقت الشاحنة بالقطار وانقلبت السيارة.