دول أوروبية تسحب ملايين البيض من الأسواق لسبب خطير

أعلنت سلطات ثلاث دول أوروبية، سحب كميات كبيرة من البيض من الأسواق والمتاجر، لاحتواء البيض على معدلات عالية من التلوث.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova الصين تبدأ تحقيقا جديدا في تلوث الهواء بشمال البلاد

أعلنت سلطات كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا، عن سحب ملايين البيض من المستودعات، لارتفاع معدل التلوث فيه، الأمر الذي اعتبرته سلطات هذه البلدان بأنه خطير.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن ارتفاع معدل التلوث الذي عثر عليه في البيض، نتيجة للمبيدات الحشرية، قد أجبر سلطات البلدان على سحب المنتج.

وجرى إغلاق حوالي 180 مزرعة في هولندا، وتجري سلطات هذه الدول تحقيقا واسعا حول هذه المشكلة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن التلوث بالمبيدات الحشرية، يتسبب بإتلاف الكبد والغدة الدرقية للإنسان.