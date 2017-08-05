سميرة سعيد من معبد باخوس: حققت حلمي...(فيديو)

أطلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، في حفل ضخم ضمن مهرجانات بعلبك الدولية، من معبد باخوس في مدينة الشمس، بعلبك، إطلالة تأتي بعد حوالي 15 سنة غياب عن المهرجانات اللبنانية.

وقدمت سعيد، على مدى ساعتين من الزمن، بمرافقة فرقتها الموسيقية الخاصة مزيجا من أغنياتها القديمة والجديدة، بداية من "قال جاني بعد يومين" و"روح يا زمان" وصولا إلى "هوا هوا" و"ما حصلش حاجة"،

وخصت سعيد "بعلبك" المكان الذي غنى فيه عمالقة الفن بأغنية لبنانية "عندي ثقة فيك" لفيروز.

وغنت أغنية فرنسية ل"اديت بياف" rien de rien لذكرى طفولتها في المغرب.

© Sputnik. Baalbak festivals سميرة سعيد في مهرجان بعلبك

وعن مشاركتها في المهرجان قالت سميرة سعيد لـ"سبوتنيك": "طبعا شرف لأي فنان أن يغني على نفس الخشبة التي غنى عليها العمالقة منهم أم كلثوم وفيروز، وعندما كنت صغيرة كنت أحلم أن أغني على خشبة مسرح بعلبك لأن عمالقة الفن غنوا في هذا المكان، وقد تحقق الحلم هذه السنة، هذه المشاركة تضيف إضافة كبيرة لمشواري الفني".

وأضافت:"غبت أكثر من 15 سنة عن حفلات لبنان، أتمنى أن تعجب الحفلة الحضور، والجمهور اللبناني دائما جميل، وأنا أول بلد قمت بزيارته هو لبنان، وأحب هذا البلد كثيرا".

وتوجهت للشباب العربي واللبناني قائلة: "الشعب العربي عموما يعشق الحياة وخاصة الشعب اللبناني، أقول لهم يا رب يعم السلام على كل دولنا العربية ونحد من التطرف في شتى أنواعه، لكي نتقدم، وانشالله يعم السلام على كل أمتنا العربية ويحمي لبنان".