صاحبة مسرحية "إله المجزرة" معجبة بميركل

DAVID GRAY لصوص يفجرون ماكينة صراف آلي ويسرقون عشرات آلاف اليوروهات

وحسب (د.ب.أ) قالت رضا /58 عاما/ في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أحب وجهها وطريقتها في المشي وأسلوبها في التصرف. أرى طفلة صغيرة بداخلها رغم أنها شخصية قوية وصلبة وخالية من الشك… أحب تحفظها وأقدر هذا السلوك الذي يتسم بالنأي قليلا عن الآخرين. إنه تحفظ لم يمارسه ساستنا في فرنسا".

وأكدت رضا أن نظرتها إلى ميركل تنبع من كونها "كاتبة أو رسامة أو شاعرة" دون أي تقييم سياسي لها، وقالت: "لا يمكنني التحدث كألمانية، لأنني لم أعش تحت إدارة حكومة السيدة ميركل؛ أي أنني لا يمكنني معرفة كيف تمس الحكومة المواطنين في ألمانيا".

وذكرت رضا أنها التقت ميركل مرتين من قبل، مرة عندما كانت تتبع تحركات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في حملته الانتخابية خلال إعدادها كتاب عن حملته، موضحة أنها لم يُسمح لها حينها بالدخول إلى مكتب ميركل، على عكس كافة رؤساء دول وحكومات الدول الأخرى الذين التقى بهم ساركوزي خلال الحملة، بينما التقت بميركل في المرة الثانية في دار الأوبرا بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت الكاتبة التي حازت على شهرتها العالمية بتأليف مسرحية "إله المجزرة" عام 2006: "كنا نجلس في نفس الشرفة بالمسرح وتناولنا العشاء سويا بعد ذلك مع المدير العام لدار الأوبرا".