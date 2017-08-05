صاحبة مسرحية "إله المجزرة" معجبة بميركل

وأكدت رضا أن نظرتها إلى ميركل تنبع من كونها "كاتبة أو رسامة أو شاعرة" دون أي تقييم سياسي لها، وقالت: "لا يمكنني التحدث كألمانية، لأنني لم أعش تحت إدارة حكومة السيدة ميركل؛ أي أنني لا يمكنني معرفة كيف تمس الحكومة المواطنين في ألمانيا".
وذكرت رضا أنها التقت ميركل مرتين من قبل، مرة عندما كانت تتبع تحركات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في حملته الانتخابية خلال إعدادها كتاب عن حملته، موضحة أنها لم يُسمح لها حينها بالدخول إلى مكتب ميركل، على عكس كافة رؤساء دول وحكومات الدول الأخرى الذين التقى بهم ساركوزي خلال الحملة، بينما التقت بميركل في المرة الثانية في دار الأوبرا بمدينة ميلانو الإيطالية.
وقالت الكاتبة التي حازت على شهرتها العالمية بتأليف مسرحية "إله المجزرة" عام 2006: "كنا نجلس في نفس الشرفة بالمسرح وتناولنا العشاء سويا بعد ذلك مع المدير العام لدار الأوبرا".
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