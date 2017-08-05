إطلاق قنوات "beoutQ" يتصدر اهتمامات السعوديين

تصدر هاشتاغ "#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه" قائمة الأعلى تداولا في المملكة العربية السعودية، إذ يأتي الإعلان عن إطلاق هذه المجموعة الجديدة في إطار منافسة مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

وقالت صحيفة صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم السبت 5 أغسطس/آب إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة قنوات beoutQ الرياضية، وذلك أمام الجماهير في كافة الدول العربية، ومن المنتظر أن تذيع مجموعة القنوات الجديدة كافة البطولات الأوروبية الكبري، وذلك من أجل إنهاء احتكار شبكة قنوات "بي ان سبورت" القطرية التي تسيطر على كافة الدوريات العالمية وبأسعار كبيرة.

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وأوضحت "البيان" أن رسوم الاشتراك في القنوات الرياضية الجديدة، سوف يكون أقل بكثير من رسوم الاشتراك في شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، كما ستتاح متابعتا بشكل مجاني عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى قابل بعض المغردون على موقع تويتر نبا الإعلان على القنوات الجديدة بالهجوم والتصريحات العدائية مؤكدين أنها مجرد خدعة للمساكين.

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