لغز اختفاء "غامض" لفتاة سعودية في أمريكا

وسرعان ما تحولت قضية اختفاء أبو الجدايل إلى مصدر اهتمام كثير من السعوديين، الذي أطلقوا عدد واسع من الهاشتاغات المطالبة بالبحث عن الفتاة التي كانت تقضي عطلة مع عائلتها في الولايات المتحدة.
16-year-old #Saudi girl who was reported missing in #Orlando is found https://t.co/ECTgqbyDQg pic.twitter.com/iHGOLpEm0R— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 6, 2017
ومن جانبها، أعلنت شرطة مدينة "أورلاندو"، بحسب ما نشره موقع "كليك أورلاندو" المحلي أنه تم العثور على الفتاة، لانا أبو الجدايل، وأعربت الشرطة عن شكرها لكل من ساهم في العثور عليها.
ولكن لم يكشف مكتب شريف مقاطعة "أورانج" عن سبب اختفاء أبو الجدايل، ولا أين عثروا عليها، وإذا ما كانت الفتاة سعت للهروب من عائلتها أم أنه كان هناك محاولة لاختطافها أو أنها ضلت الطريق طوال الأيام الماضية.
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