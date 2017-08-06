لغز اختفاء "غامض" لفتاة سعودية في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم الأحد 6 اغسطس/آب، عن عثورها على الفتاة السعودية المفقودة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

© REUTERS/ FAISAL Al NASSER "سعودية تخترق الحواجز بتطبيق "ثوري

وكانت المراهقة السعودية، لانا هاني أبو الجدايل، التي تبلغ من العمر 16 عاما، قد اختفت حينما كانت تتجول وحيدة في أحد المراكز التجارية بالمدينة.

وسرعان ما تحولت قضية اختفاء أبو الجدايل إلى مصدر اهتمام كثير من السعوديين، الذي أطلقوا عدد واسع من الهاشتاغات المطالبة بالبحث عن الفتاة التي كانت تقضي عطلة مع عائلتها في الولايات المتحدة.

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ومن جانبها، أعلنت شرطة مدينة "أورلاندو"، بحسب ما نشره موقع "كليك أورلاندو" المحلي أنه تم العثور على الفتاة، لانا أبو الجدايل، وأعربت الشرطة عن شكرها لكل من ساهم في العثور عليها.

ولكن لم يكشف مكتب شريف مقاطعة "أورانج" عن سبب اختفاء أبو الجدايل، ولا أين عثروا عليها، وإذا ما كانت الفتاة سعت للهروب من عائلتها أم أنه كان هناك محاولة لاختطافها أو أنها ضلت الطريق طوال الأيام الماضية.