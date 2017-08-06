حيل بسيطة لتقليل استهلاك باقة إنترنت المحمول

بعد أن أصبح اتصال هواتفنا الذكية بالإنترنت ضرورة تحتمها علينا طبيعة أعمالنا واعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة في مختلف أشكال الاتصال، نجد الآن أن استهلاكنا للإنترنت يفوق في بعض الأحيان ما لدينا من الأرصدة، ما يضعنا في مشاكل بسبب عدم تمكننا من إعادة الشحن في بعض الظروف.

© AP Photo/ Rajesh Kumar Singh الصين تجري تدريبا على إغلاق مواقع "ضارة" على الإنترنت

وعرض موقع "أدنكرونوس" الإيطالي مجموعة نصائح بسيطة يمكن من خلالها تقليل استهلاك باقة الإنترنت وتوفيرها، بحيث تدوم لفترة أطول.

وبدأ الموقع بنصيحة عامة، بعدم تشغيل إنترنت الهاتف (بيانات الهاتف) بصفة مستمرة، واقتصار ذلك على وقت الحاجة فقط، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتشغيل الواي فاي خاصة وأن الكثير من الآماكن العامة أصبحت تتيح خدمة الإنترنت مجانًا، ثانيًا يجب الانتباه إلى تخفيض جودة مقاطع الفيديو، وهو ما سيحدث فارقًا واضحًا في الاستهلاك، وضبط الإعداد بمنع مكالمات الفيديو إلا باستخدام الواي فاي.

ويأتي استخدام برامج بعينها كأحد طرق تخفيض استهلاك باقة الإنترنت، أبرز هذه البرامج هو Opera Mini وهو تطبيق مجاني متاح لنظامي أندرويد وIOS وويندوز فون، وكذلك تطبيق Uc Browser، فهذه المتصفحات مزودة بأنظمة ضغط للبيانات المستهلكة توفر في الاستهلاك فضلا عن زيادة سرعة التصفح.

ويمكن لمستخدمي متصفح غوغل كروم أن يضبطوا إعداداته من خلال خيار "تقليل استهلاك البيانات"، وهو ما يمكن أن يوفر حتى 90% من الاستهلاك، وفضلا عن المتصفحات، هناك تطبيقات تضغط الملفات التي يتم تحميلها ما يسعاد في النهاية على توفير البيانات.

نأتي إلى مسألة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهي أحد اهم أسباب نفاذ باقة الإنترنت بسرعة، فلابد من خلال إعدادات فيسبوك وقف تشغيل مقاطع الفيديو بشكل تلقائي أو على الأقل السماح بذلك فقط مع استخدام الواي فاي، أما تطبيق الواتساب فيفضل عدم فتح الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو إلا في وجود الواي فاي أيضًا.

وأخيرًا ينبغي الانتباه إلى التطبيقات المفتوحة في الخلفية، والتحقق من أنها لا تستنذف بيانات الهاتف، كما ينبغي وقف تحديث التطبيقات بصفة عامة إلا في وجود شبكة الواي فاي وهو خيار متاح في جميع الهواتف الذكية.