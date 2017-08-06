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21:02 06 أغسطس/ أب 2017
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    طريق ستلفيو في جبال الألب الايطالية

    شاهد...أخطر 10 طرق على مستوى العالم

    © Fotolia/ Lukasz Janyst
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    تشهد الطرق حول العالم عشرات الحوادث كل ساعة، وتختلف الأسباب وراء كل حادث، والتي قد يكون سببها قائد السيارة.

    ويعتبر من أحد الأسباب المهمة وراء العديد من الحوداث هو الطريق، حيث نشرت مجلة "فوربس" قائمة تضم أخطر عشرة طرق على مستوى العالم، وهي:

    1- طريق كاراكوروم

    يربط هذا الطريق بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة كاشغر بغرب الصين، ويعتبر الأكثر ارتفاعًا من بين الطرق الجبلية الأخرى، ويبلغ طوله 1300 كم. 

    2- طريق الغردقة – الأقصر

    قد يبدو الطريق بين الغردقة والأقصر في مصر آمنا وعاديًا، لأنه مغط بالأسفلت ولا يوجد عليه حفر عميقة، ولا يتطلب للسيارات والحافلات إلا حولي 4 ساعات لتجاوزه. لكن هذا الطريق شهد الوفيات العديدة.

    3- طريق كانينغ ستوك روت

    يوجد في أستراليا، ويمتد طريق كانينغ ستوك روت لمسافة 1850 كم، ويلوح بقتل المارين به بالجوع والعطش، لأن تجاوزه يحتاج إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا.

    4- طريق دالتون هايواي

    يبلغ 667 كم في ولاية ألاسكا الأمريكية، ويعتبر الأكثر بعدة عن المناطق السكنية والأكثر غطاء بالثلج.

    ​5- طريق ترولستيغن

    يوجد في النرويج، ويعني الخوف، ويمر بجبل قبعة الترول ومأوى منزل الترولات وكذلك كنيسة الترولات.

    ​6- طريق توكتوياكتوك

    يربط بين مدينة إينوفيك وقرية توكتوياك الكنديتين، ولا يمكن استخدامه للسفر إلا في فصل الشتاء، بسبب زوبان الجليد.

    ​7- طريق كول دي توريني

    يصل ارتفاعه إلى 1.5 كم، ويبلغ طوله 30 كم، والصعوبة تكمن في وجود 34 ملتفا عليه وعدم تجاوز عرضه في بعض أجزاء الطريق 3.3 متر، وذلك بين الجبال والهاوية، ويوجد في فرنسا.

    ​8- طريق ستيلفيو باس

    يعتبر طريق ستيلفيو باس في إيطاليا الأكثر التفافًا ويقع على ارتفاع 2.5 كم، وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى كان الطريق حدودًا بين إيطاليا من جهة والنمسة والمجر من جهة أخرى.

    ​9- طريق غوليانغ

    يقول السكان المحليون في الصين عن طريق غوليانغ، في مقاطعة خنان شرقي الصين إنه "طريقًا لا يغفر عن من يرتكب الأخطاء".

    ​10- طريق نورث يونغاس

    يربط شمال بوليفيا مع عاصمة البلاد، ويعرف بطريق الموت.

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