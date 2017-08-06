أغرب قواعد الألعاب الرياضية...منها خلع الحذاء في كرة القدم

كما أننا لا نستطيع العيش في مجتماعتنا دون قوانين، فلا يمكننا أيضًا الاستمتاع بممارسة الرياضات المختلفة دون احترام اللوائح، لكن ماذا لو أن تلك اللوائح كانت تبدو غريبة وغير منطقية بل وربما مضحكة في بعض الأحيان؟

© Sputnik. Ramil Sitdikov رياضة الجري تطيل العمر

عرض موقع "فاكت سايت"، مجموعة من أغرب قوانين الرياضات التي يضطر من يرغب في ممارسة تلك الألعاب أن يتبعوها رغم طرافتها.

المصارعة الرومانية

يحظر على السيدات في المصارعة الرومانية ارتداء حمالة صدر.

سباق المشي

من المعروف أنه يحظر على المتسابق في سباقات المشي أن يرفع قدميه عن الأرض في وقت واحد، إلا أن هذه الائحة غالبا لا تحترم إذ يصعب وجود آلية للمراقبة.

سباق الركض

إذا خلع اللاعب قميصه الرياضي خلال السباقات فإنه يعاقب بخروجه من البطولة.

قفز الحواجز بالخيول

لا يمكن المشاركة في مثل هذه السباقات للخيول التي لديها جروح في أقدمها، ولأن ذلك يجعل الحصان يقفز أعلى.

السباحة

يحظر على المتسابق قذف الماء في وجه الخصم.

سباقات الفورميلا

إذا كلما حصل المتسابق في سباقات فورميلا E على Mentions في موقع تويتر كلما عزز فرصه في زيادة قدرة محرك سيارته.

التنس

في حال سقوط قبعتك أثناء مباراة التنس يمكن لخصمك أن يحتج باعتبار أن ذلك مشتت للانتباه ويحق للحكم وقتها خصم نقطة ممن سقطت قبعته.

كرة القدم

إذا انخلع حذاء اللاعب واصطدم بالكرة يحتسبها الحكم لمسة يد.