احذر هذه الأشياء حتى لا تصاب بالعمى

يعتبر الإبصار هو أهم حاسة للإنسان، والأكثر قيمة، ودونه لن نكون قادرين على القيام ببعض الأشياء التي نتمتع بها أكثر مثل القيادة، ومشاهدة التلفزيون، والقراءة، والرسم، والكثير من الأعمال.

وهناك الكثير من 7 أشياء نقوم بها في حياتنا اليومية تشكل تهديدا للرؤية الصحية، ولكن هذه العادات السبعة هي الأكثر شيوعًا ويمكن تجنبها بسهولة، بحسب موقع "ريبليد يور فيوجن"، وهي:

1- الهاتف المحمول

© Sputnik. Grigoriy Sisoev هاتف آي فون

أوضح الموقع أن من أهم هذه الأشياء هو ضوء الهاتف المحمول؛ حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف الخاص بك يمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية، وإجهاد وجفاف العين.

2- ضوء الشمس

© Fotolia/ Kamchatka خليج أفاتشينسكايا أثناء غروب الشمس في شبه جزيرة كامتشاتكا

قد يصيب ضوء الشمس الإنسان بالعمى إذا حدق فيه، فالأشعة فوق البنفسجية تخترق القرنية ويمكن أن تؤدي إلى عدد من الأمراض الضارة، بما في ذلك سرطان الجفن، سرطان الملتحمة، إعتام عدسة العين، التهاب القرنية أو حروق القرنية.

3- الكمبيوتر

© Fotolia/ Leo Lintang كمبيوتر

أصبحت أجهزة الكمبيوتر في كل مكان الآن، ويمكن أن تؤدي هذه الأجهزة إلى متلازمة الرؤية التي تشمل أعراضها، رؤية غير واضحة، إجهاد العين، الصداع.

4- العدسات اللاصقة

يمكن أن تؤدي العدسات اللاصقة، إلى بعض الالتهابات الخطيرة التي قد تسبب العمى.

5 — التدخين

يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر والعمى، ويزداد معه عدد من الأمراض مثل إعتام عدسة العين، متلازمة العين الجافة.

6- قطرات العين

تحتوي على مكونات محددة لتخفيف عرض معين، وبعض المواد الكيميائية المستخدمة قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي، ما يتسبب في إحمرار العين المزمن، وطبيب العيون هو الشخص القادر على تحديد نوع القطرة المناسبة لكل حالة على حدة لتناسب حالة عينك.

7-

© Photo/ Pixabay ماكياج

تتنقل البكتريا الموجودة حول العين إلى المكياج، الأمر الذي يزيد من خطر العدوى، حيث يفضل استخدامه خلال بعد بضعة أشهر من شرائه مثل الماسكارا، ظلال العيون.