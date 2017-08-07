"اكتشاف مثير" عمره 4000 سنة يخبئه هرم خوفو (فيديو)

يبدو أن الهرم الأكبر على وشك البوح بسر كان يختبئ لأكثر من 4 آلاف عام، حيث يعتقد الخبراء أنهم شارفوا على حل لغز مخفي في عمق أحد عجائب الدنيا السبع.

وأفادت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، أن فريقاً من العلماء يعمل الآن على مشروع يطلق عليه اسم "ScanPyramids" أو "مسح الأهرامات" باستخدام اثنتين من تقنيات التصوير بالأشعة تحت الحمراء، والرسم التخطيطي، في محاولة للكشف عن مكان "الغرفة المخفية" في باطن هرم خوفو.

ويعتقد الفريق، أنهم على وشك العثور على أسرار "الغرفة الخفية" في الهرم الأكبر بمنطقة الجيزة في مصر، والذي يعرف باسم هرم "خوفو"، وهو على ارتفاع 479 قدماً أي 146 متراً، وكان يُـعدّ أطول هيكلٍ صنعه الإنسان في العالم، منذ ما يقرب من 4000 سنة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن رئيس معهد هيب، مهدي الطيوبي، قوله "لقد صممنا جميع الأجهزة لوضعها في مكان الهرم للعثور على مكان وجود التجويف، ونحن نعرف أن هناك واحدة، ولكننا نحاول معرفة أين، لافتا إلى أن الأهرامات هي القيمة المتبقي من عجائب الدنيا السبع القديمة في العالم".