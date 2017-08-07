بعد واقعة البرلمان الإيراني ...نشطاء يشبهون موغريني بمونيكا بيلوتشي

واندلعت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن التقط النائب عن محافظة شيراز الإيرانية فرج الله رجبي، وأعضاء آخرون صور تذكارية وصور سيلفي مع موغيريني، حيث اعتبروه تصرفًا غير لائقًا بمناصبهم ولا بقاعة البرلمان، حتى أن وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" وصفت ما حدث بـ"سيلفي العار".
📸 سلفی عجیب نماینده مجلس با #موگرینی! pic.twitter.com/SafOwtQreZ— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 5, 2017
وانطلقت منصات إعلامية أخرى للسخرية من واقعة موغيريني في البرلمان الإيراني، حيث شبهت النواب في التفافهم حول موغيريني للالتقاط الصور بشخصيات ديزني الشهيرة الأقزام السبعة وانجذابهم لشخصية سنووايت، مستخدمين صورة لكل من النواب ولقطة من فيلم ديزني.
لامصب، گفتم اینو من یه جایی قبلاً دیده بودم ها…#سفیدبرفی #سلفی #مجلس #موگرینی #تحلیف pic.twitter.com/RkTXMt6kv2— شاه دولابی (@SHAH_DULABI) August 6, 2017
وذهب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما هو أبعد من ذلك حيث شبهوا تجمع النواب حول موغيريني بتجمع مجموعة من الرجال حول النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في فيلم ميلينا وهم يتزاحمون جميعًا على إشعال لفافة تبغ وضعته في فمها.
Close enough#موگرینی #تحلیف #مجلس pic.twitter.com/4rveSUW6e7— Natsu!! (@weblogz) August 5, 2017
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