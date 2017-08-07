بعد واقعة البرلمان الإيراني ...نشطاء يشبهون موغريني بمونيكا بيلوتشي

ظهرت، فيديريكا موغيريني، مبعوثة الاتحاد الأوروبي، وهي تردي ملابس محتشمة وتضع غطاء على الرأس، خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي استمر عدة ساعات في العاصمة طهران، مساء السبت الماضي.

واندلعت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن التقط النائب عن محافظة شيراز الإيرانية فرج الله رجبي، وأعضاء آخرون صور تذكارية وصور سيلفي مع موغيريني، حيث اعتبروه تصرفًا غير لائقًا بمناصبهم ولا بقاعة البرلمان، حتى أن وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" وصفت ما حدث بـ"سيلفي العار".

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وانطلقت منصات إعلامية أخرى للسخرية من واقعة موغيريني في البرلمان الإيراني، حيث شبهت النواب في التفافهم حول موغيريني للالتقاط الصور بشخصيات ديزني الشهيرة الأقزام السبعة وانجذابهم لشخصية سنووايت، مستخدمين صورة لكل من النواب ولقطة من فيلم ديزني.

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وذهب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما هو أبعد من ذلك حيث شبهوا تجمع النواب حول موغيريني بتجمع مجموعة من الرجال حول النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في فيلم ميلينا وهم يتزاحمون جميعًا على إشعال لفافة تبغ وضعته في فمها.

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