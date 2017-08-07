7 تمارين رياضية "مدمرة" للجسم (فيديو)

بعكس ما هو شائع عن أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة بشكل عام، نجد أن بعضها لا فائدة منه، والبعض الآخر مدمر أو يسبب خطورة حقيقية على جسد الإنسان.

وعرض موقع Indy100 مجموعة من التمارين التي يحذر من ممارستها الخبراء، نظرًا لخطورتها على بعض مناطق الجسم، ونسردها فيما يلي مرفقة بفيديوهات توضيحية.

القفز مع ثني الركبتين للأمام

ويمكن لهذا التمرين التسبب في إصابات الركبة والكاحل، حسبما حذرت الخبيرة والمدونة في مجال اللياقة البدنية زانا فان ديجيك

جهاز رفع الأوزان لأسفل من خلف الظهر

حذرت المربة فيرينا ستيفاني من ممارسة التمارين على هذا الجهاز بالوضع الخلفي، ونصحت بجعل الأثقال في وضع أمامي بالنسبة للجسم.

الكارديو (لإنقاص الوزن)

نصح المدرب جوناثان ديك، بأن تكون تمارين الكارديو آخر ما يلجأ إليه من يعانون زيادة بالوزن.

التدريب الخلفي للعضلة الثلاثية

هذا التدريب قد يؤذي أكثر مما ينفع، ولتجنب الإصابات المحتملة منه يمكن الاستعاضة عنه بتمارين القضبان المتوازية.

القفز على سطح خرساني

يفضل أن يكون السطح الذي تمارس عليه رياضة القفز أكثر مرونة، وهو ما يجعل لاعبي كرة السلة يبتعدون عن ممارسة اللعبة على أرض خرسانية أو أسفلتية.

تمارين البطن بضم الكوعين والركبتين

أو ما يعرف باسم " Crunches"، ويفيد خبراء كمال الأجسام بأن هذا التمرين قد يحدث إصابات في العمود الفقري بثنيه إلى الداخل، ما قد يسبب آلآم في الظهر والرقبة.

تمارين البطن بضم الصدر للركبتين

وتعرف أيضًا باسم sit-up، ويحذر منها الخبراء إذ أنها قد تحدث خلل في العضلات والألم.