إيطاليا تعتقل رجل إطفاء أشعل الحرائق لكسب المال

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين 7 أغسطس/ آب، إنها اعتقلت رجل إطفاء متطوع من صقلية أشعل الحرائق وأجرى مكالمات طوارئ وهمية لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق.

وتتعرض مساحات واسعة من إيطاليا لدرجات حرارة عالية وموجة جفاف طويلة لكن السلطات إن حرائق الغابات في بعض المناطق كانت متعمدة.

وحققت الشرطة الصقلية مع 15 شخصا بالقرب من بلدة راجوزا الجنوبية الشرقية تعتقد أنهم تآمروا لإشعال حرائق أو الإبلاغ عن حرائق وهمية لكي يضمنوا الحصول على مقابل نقدي يبلغ 10 يورو (11.80 دولار) في الساعة مقابل تعاملهم مع الطواريء.

وقالت الشرطة في بيان إن المجموعة أثارت الشكوك بعدما استجابت لنحو 120 حادث مقارنة مع 40 حادثا تعاملت معها مجموعات أخرى في الفترة الزمنية نفسها.

وأضافت الشرطة أن زعيم العصابة فقط يعتبر خطيرا بدرجة تبرر وضعه رهن الإقامة الجبرية لأنه استمر بإشعال الحرائق بعدما توقف الآخرون.