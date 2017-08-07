"سيلفي" و"أخبار مزيفة" ضمن 5 آلاف كلمة جديدة في قاموس ألماني

وسع قاموس "دودن" الألماني الشهير مفرداته في إصداره الجديد ليشمل نحو 5 آلاف مفردة جديدة، من بينها "أزمة اللاجئين" و"أخبار مزيفة" و"ما وراء الحقيقة"، وهي المصطلحات التي خرجت من رحم جدالات سياسية شغلت الرأي العام على مدار الأعوام الماضية.

© AP Photo/ Michael Sohn ميركل تتبرأ من فضيحة "فولكسفاغن"

وتضمن الإصدار الجديد أيضاً العديد من الكلمات الجديدة ذات الأصل الإنجليزي، من بينها "سيلفي" و"تابلت".

وقالت مديرة تحرير "دودن"، كاترين كنوكل-راتسوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل بدء طرح النسخة رقم 27 للقاموس في الأسواق بعد غد الأربعاء: "ببساطة إنها حقيقة أن الكثير من الأشياء التي تظهر في حياتنا تأتي من المنطقة الإنجليزية-الأمريكية، وذلك عند وضع التطورات التكنولوجية في الاعتبار على سبيل المثال"، حسب (د.ب.أ).

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأخيرة لـ"دودن" صدرت عام 2013.

ويزداد عدد الكلمات التي يحتويها قاموس "دودن" الشهير منذ عقود، ويضم حاليا 145 ألف كلمة، بينما كانت النسخة الأولى من القاموس التي ظهرت عام 1880 تحتوي على 27 ألف كلمة.