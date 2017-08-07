أرقامها القياسية وهدفها في الحياة...10 مفاجآت عن النجمة "أديل"

ذكر موقع "فاكت سايت" أن أديل تنتج أعمالا فنية تعبر عن حياتها الشخصية، وعرض مجموعة حقائق عنها لا يعرفها الكثير من محبيها، نذكر بعضها فيما يلي.
1-أديل هو اسمها الحقيقي، واسمها بالكامل هو أديل لاوري بلو أدكنز، وتحملت أمها وحدها مسؤولية تربيتها منذ أن كان عمرها عامين.
2-خضعت لجراحة في منطقة الحلق عام 2011، والتي قال طبيبها أن السبب ورائها عادة التدخين، ما اضطرها إلى الإقلاع عنها عام 2015، وصرحت بأنه على وشك قتلها.
3-أديل لديها جمهور من جميع الفئات والطبقات، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون، الذي أرسل لها خطابا يرجوها فيه برفع الروح المعنوية للمواطنين أثناء فترة ركود اقتصادي لبريطانيا.
4-ألبومها الغنائي "21" احتل صدارة المبيعات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية طوال 23 أسبوعا.
5-بعكس معظم الفنانين، لم يكن موقع "يوتيوب" هو نقطة انطلاقها، بل موقع MySpace وهي منصة التواصل الاجتماعي التي استخدمها صديقها لنشر أعمالها الغنائية التي أنتجتها ففي فترة الدراسة.
6-في العام الماضي 2016، كانت أديل قد حققت 10 جوائز غرامي و3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس.
7-صرحت بأن هدفها في الحياة ألا تصبح نحيفة أبدًا، فهي تؤمن بأن فنها من أجل إمتاع الأسماع وليس الأعين.
8-على الرغم من شهرتها الواسعة والنجاح الباهر الذي حققته، إلا أنها لا تزال تعاني من رهاب المسرح، وتتعرض لنوبات خوف قبل ظهروها عليه.
9-توقفت أديل عن القراءة وهي في عمر الست سنوات، واكتفت بهواية الغناء، وكان آخر ما قرأته كتاب "Matilda" للروائي البريطاني روالد دال.
10-كانت تسكن في قصر مكون من 10 غرف نوم، لكنها باعته بحجة أنها لن تستخدم سوى 9 غرف منه فقط!
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