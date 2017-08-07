بالصور...أصغر عربي يرفع علم السعودية فوق أعلى قمة أوروبية

وقال القزلان أنه يعتز برفع علم السعودية فوق القمة، بحسب ما ذكر موقع "عاجل" السعودي.
وأضاف الشاب السعودي أن "شغفه بالمغامرة وتسلق الجبال بدأ معه منذ الصغر، وأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم ورعاية إدارة جامعة القصيم".
نهنئ الكابتن عبدالرحمن القزلان (عضو مجموعة #دراجتي_الرس) بمناسبة صعود قمة #البروس أعلى قمة بأوروبا و خامس قمة من قمم العالم السبع. pic.twitter.com/wqh6fBQIWd— دراجتي الرس (@bicyclealrass) August 7, 2017
جدير بالذكر أن جبل بروس شمال يقع غرب القوقاز، وعلى بعد 11 كلم شمال الحاجز المائي الذي يرسم الحدود مع جورجيا، ويعتبر مع جبال الأورال الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأوروبا.
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