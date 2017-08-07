بالصور...أصغر عربي يرفع علم السعودية فوق أعلى قمة أوروبية

تمكن طالب بجامعة القصيم، يدعى عبد الرحمن علي القزلان، من صعود قمة جبل بروس بالقوقاز، التي تعتبر خامس أعلى القمم السبع في العالم.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أمير سعودي يكشف سر الأميرة لطيفة "المثيرة"

ويعتبر القزلان أصغر عربي يتسلق هذه القمة التي تعتبر الأعلى في أوروبا، حيث يصل ارتفاعها لـ5642 مترا.

وقال القزلان أنه يعتز برفع علم السعودية فوق القمة، بحسب ما ذكر موقع "عاجل" السعودي.

وأضاف الشاب السعودي أن "شغفه بالمغامرة وتسلق الجبال بدأ معه منذ الصغر، وأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم ورعاية إدارة جامعة القصيم".

نهنئ الكابتن عبدالرحمن القزلان (عضو مجموعة #دراجتي_الرس) بمناسبة صعود قمة #البروس أعلى قمة بأوروبا و خامس قمة من قمم العالم السبع. pic.twitter.com/wqh6fBQIWd — دراجتي الرس (@bicyclealrass) August 7, 2017

​جدير بالذكر أن جبل بروس شمال يقع غرب القوقاز، وعلى بعد 11 كلم شمال الحاجز المائي الذي يرسم الحدود مع جورجيا، ويعتبر مع جبال الأورال الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأوروبا.