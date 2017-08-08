"سعيد بمساعدتك يا أخي"، شعار مع صورة بوتين ظهر على فندق ترامب

صرح منظمي المظاهرة أمام فندق "ترامب سوهو" الذي تعود ملكيته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية بفضل الرئيس الروسي.

وكان موضوع المظاهرة حول علاقة ترامب بروسيا. وقد ظهرت لوحة على جدار الفندق تحمل العلم الروسي وصورة الرئيس فلاديمير بوتين. بالإضافة لعبارتين الأولى كتبت باللغة الإنجليزية وتعني "سعيد بمساعدتك يا أخي" في حين العبارة الثانية كتبت باللغة الروسية وتعني: "كن قويا يا أخي".

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI — igorvolsky (@igorvolsky) August 8, 2017

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ويظهر على مقطع الفيديو، رجال يقفون أمام الفندق بالصف في اللباس العسكري حاملين العلم الروسي، وعلى رؤوسهم قبعات مماثلة لتلك المستخدمة خلال حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب.

ويذكر أن مجلس الشيوخ، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي، يجري تحقيقا في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

وكانت موسكو رفضت مرارا كل الاتهامات الموجهة إليها بشأن محاولاتها المزعومة للتأثيرعلى سير الانتخابات في الولايات المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها.